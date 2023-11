Iconisch café opent opnieuw de deuren: “We kregen het niet over ons hart om het gebouw plat te gooien”

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Domper in Diestse derby, de tegenpool van Dennis Bergkamp en het licht gaat uit in Haasrode

Judith Pellegrims opent espressobar met mokkenkast en rad van fortuinIn de leegstaande koffiebar Buna in de Koning Albertstraat 3 in Lier opent Judith Pellegrims (24) op woensdag 1 november espressobar Mors Koffie. Weet je niet wat te bestellen, draai dan aan het rad van fortuin. Lire la suite ⮕

Politie opent onderzoek naar overlijden van ijshockeyspeler tijdens wedstrijd, vriendin brengt pakkend hulde:De Britse politie heeft een onderzoek geopend naar het overlijden van de Amerikaanse professionele ijshockeyspeler Adam Johnson. Die kwam zaterdagavond op gruwelijke wijze om het leven tijdens een wedstrijd. Zijn vader was op tv naar de wedstrijd aan het kijken toen het drama zich afspeelde, melden Britse media. Lire la suite ⮕

Beelden tonen hoe Israëlische tank het vuur opent op personenwagenOp sociale media hebben getuigen een video gedeeld waarop te zien is hoe een Israëlische tank het vuur opent op een personenvoertuig. De bestuurder van de wagen rijdt eerst richting Gaza City op de Salah-al-Din Road, maar bedenkt zich en voert een manoeuvre uit om de andere richting uit te gaan wanneer de tank een schot afvuurt. Lire la suite ⮕

Nieuwe Spar-winkel aan Lamot opent donderdag met feestelijke receptie: “Vanaf vrijdag kan je bij ons boodschapDe nieuwe buurtsupermarkt van Spar in het centrum van Mechelen opent vrijdag 3 november de deuren. Om dat te vieren, nodigt zaakvoerder Kristof Merckx (47) zijn toekomstige klanten een dag eerder al uit op een feestelijke openingsreceptie. In de winkel trekt hij voluit de kaart van lokale producten. Lire la suite ⮕