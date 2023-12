Ici le monde : L’Afrique du Sud, la tendance au non alcoolisé en France et les mesures de Javier Milei en Argentine

Cap ce dimanche sur : L’Afrique du Sud où le réveillon de Nouvel an se décline au pluriel. Les Sud-africains célèbrent le passage à l’an neuf le 31 décembre, mais ils remettent le couvert dans la nuit du 1er au 2 janvier. Pourquoi Le 2 janvier ? Parce que sous le régime de l’esclavage, c’était le seul jour de congé des esclaves du Cap. Aujourd’hui, l’esclavage a disparu mais les 2 réveillons sont maintenus. En France, la tendance au non alcoolisé se répand.

Les flexi buveurs, ceux qui alternent boissons NA et boissons alcoolisées se multiplient. Il existe même désormais des 'sobreliers' ! Des sommeliers des boissons non alcoolisées. En Argentine, l’année se termine avec une série de mesures concoctées par le nouveau 'président à la tronçonneuse', Javier Milei. Parmi ses 300 mesures, l’une d’elles retient l’attentio





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Controverse autour des hommages à Henry Kissinger en Asie du Sud-EstPour des rescapés laotien et cambodgien des bombes américaines, et un vétéran vietnamien de la guerre, les hommages à l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger, décédé mercredi, sont difficiles à comprendre, voire inacceptables.

La source: LesNews24 - 🏆 20. / 51 Lire la suite »

Augmentation des tarifs sociaux de l'énergie en FranceLes tarifs sociaux de l’énergie augmenteront le 1er janvier en moyenne de 9,6% pour le gaz naturel et de 9,3% pour l’électricité. Explications sur le tarif social et son accès.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les revenus et dépenses de l’État en FranceExplication détaillée des revenus et dépenses de l’État en France, avec un focus sur les recettes fiscales et non-fiscales.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

L'adolescent britannique disparu en France avoue avoir menti pour protéger sa familleAlex Batty, l'adolescent britannique disparu pendant six ans et récemment réapparu en France, affirme avoir menti sur les détails de sa fuite pour protéger sa mère et son grand-père.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Crise politique en France suite à l'adoption d'un projet de loi sur l'immigrationLe Sénat français, dominé par la droite et le centre, a largement adopté mardi soir un projet de loi immigration, l’Assemblée devait à son tour le voter dans la soirée mais les discussions perdurent. Et la crise politique se durcit un peu plus encore. Très embarrassés par le soutien apporté au texte par le RN, des parlementaires de la majorité ont fait savoir qu’ils voteraient contre. Le soutien de l’extrême droite s’apparente au 'baiser de la mort' pour la majorité, s’est alarmé un macroniste de la première heure. Trois membres du gouvernement ont, eux, mis leur démission dans la balance et doivent se réunir dans la soirée avec d’autres réfractaires, tous de l’aile gauche de la macronie, selon des sources concordantes. Même le mouvement des 'Jeunes avec Macron' a appelé ministres et parlementaires à ne pas soutenir un texte 'inacceptable'. Face à cette crise politique, le chef de l’État a réuni deux heures durant les dirigeants de son camp

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

France Brel sort son deuxième livre sur la vie de Jacques BrelFrance Brel, l'une des filles de Jacques Brel, a suivi les traces de son célèbre père en devenant elle aussi une artiste, mais dans le domaine de la littérature. Son deuxième livre 'Chronique d’une vie, tome II – Un troubadour' invite le lecteur à retrouver son père désemparé à Bruxelles en 1946.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »