Huy : la colère de Véronique et Jean, « on est venu voler à trois reprises sur la tombe familiale ! »

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)« C’est égoïste et irresponsable »: vive polémique à Donceel suite au dépôt clandestin d’une centaine de pains sur un tas de fumier headtopics.com

Un homme arrêté alors qu’il vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à HuyDeux policiers en civil ont surpris et interpellé un homme qui vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à Huy. Il a été déféré devant le parquet. Lire la suite ⮕

Jean-Marc Fortin revient sur l’annulation du Rallye du Condroz-Huy: «Un échec pour la région mais nous allonsLe Rallye du Condroz-Huy devait se dérouler, comme à son habitude, ce 1er week-end de novembre. Suite au drame de l’édition 2022, l’épreuve hutoise a été annulée cette année. Jean-Marc Fortin évoque avec nous la situation et le futur du rallye à Huy. Lire la suite ⮕

Le cover de Jean-Jacques Goldman sera au PBA le 11 novembre prochainLe 11 novembre, le PBA entamera la tournée du nouveau spectacle du cover « Goldmanmania ». Le show ravira tous les fans du célèbre chanteur français. Lire la suite ⮕

Billie Jean King Cup : Van Uytvanck, blessée au dos, remplacée par Marie Benoît contre la HongrieAlison Van Uytvanck devra finalement renoncer, en raison d'un problème au dos, au match international contre la Hongrie les... Lire la suite ⮕

Retrait des attributions de Véronique Houdy : « Lui enlever ses compétences, c’est peut-être aggraver son étatLors du conseil de Manage, Annie Cotton (UPM) a évoqué le retrait des attributions de l’échevine Houdy (PS), actuellement malade. « Cette décision pourrait aggraver son état de santé ». Bruno Pozzoni a expliqué qu’il s’agissait d’une décision de groupe. Lire la suite ⮕

« On ne soigne pas les touristes » : malade en vacances à Blankenberge, Véronique, de Herve, s’attendait àDepuis 35 ans, Véronique et son mari se gréent, à chaque fois que c’est possible, quelques jours de repos à la mer du Nord, à Blankenberge plus précisément. Mais les dernières vacances, au début du mois d’octobre, se sont bien mal terminées pour la Hervienne qui est carrément révoltée par la réaction d’un médecin qui ne voulait pas la soigner. Lire la suite ⮕