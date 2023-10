Humo-rockfotograaf en Mollenaar Gie Knaeps exposeert voor derde maal in zijn hometown: “Mol was in mijn tijd g

Naar aanleiding van de tentoonstellingin Cultuurcentrum Mol, vroegen we de ondertussen 70-jarige Mister Bird - zijn Molse bijnaam - om uitleg te geven bij vier Molse ‘ijkpunten’ in zijn carrière.

Gemeentebestuur Mol schenkt noodhulp aan Marokko en LibiëDe gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens de recentste raadszitting.

Dertiger veroordeeld voor meerdere feiten van exhibitionismeDe rechtbank veroordeelde een 34-jarige man uit Mol voor meerdere feiten van exhibitionisme en openbare zedenschennis. De man sloeg de voorbije drie jaar toe in Kasterlee, Geel en Mol.

Verkeersmaatregelen voor kerkhofbezoek Achterbos verlopen dit jaar andersEr gelden dit jaar opnieuw verkeersmaatregelen in de dorpskern van Mol-Achterbos op 1 november. Wel is er dit jaar geen eenrichtingsverkeer.

Reiniging afvoerbuis moet wateroverlast in fietstunnels vermijdenHet Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen.

Tentoonstelling Natuurfotografie is succesIn 't Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie. Daarin stellen 17 fotografen van Natuurpunt hun beste werken van de voorbije jaren tentoon.

Projectontwikkelaar gaat in beroep tegen geweigerde vergunning project site Villa FloraProjectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. Het Molse schepencollege weigerde een vergunning af te leveren, onder meer wegens het ontbreken van renovatieplannen van de iconische directeurswoning.