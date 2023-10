Hulshoutse kindergemeenteraad legt eed af: “Als spelenderwijs leren raadsleden vaardigheden aan”

De nieuwe kindergemeenteraad van Hulshout heeft recent de eed afgelegd in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad is een inspraakorgaan voor kinderen en wordt telkens voor een jaar aangesteld. De …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Houtvenne won zondag van Diegem Sport.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …

Herenthoutse Louise Van Regenmortel wint World Cup Series tumbling: “Wereldbeker? De meeste wedstrijden waren in Portugal” Dit weekend won Louise Van Regenmortel (20, AC Hulshout) het internationale regelmatigheidsklassement in tumbling. “Over alle wedstrijden heen, haalde ik de beste score”, glundert de Herenthoutse … headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseHoutvenne B is op dit moment moeilijk te stoppen en dat ondervond Wiekevorst zaterdag ook. Het duel eindigde op 0-2, waarmee Houtvenne B zijn vijfde overwinning op rij heeft behaald.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen.

Als kind droomde ze al van een job als vrachtwagenchauffeur, maar Anja Van Woensel (50) uit Hulshout kroop pas drie jaar geleden achter het stuur. “Mijn moeder was faliekant tegen zo’n job, en …K. headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Israel speelt hoog spel in Gaza: “Dit zal zich als een boemerang tegen hen keren”De Israëlische bommenregen heeft het volledige telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook platgelegd. Communicatie is totaal onmogelijk geworden, waardoor ook het levensnoodzakelijke werk van de humanitaire organisaties compleet stil dreigt te vallen. “De toestand is erger dan rampzalig. Dit is pure waanzin. Lire la suite ⮕

Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence trekt zich terug als presidentskandidaatIn de Verenigde Staten trekt de Republikein en oud-vicepresident Mike Pence zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak in Las Vegas. Lire la suite ⮕

Mike Pence trekt zich terug als presidentskandidaatIn de Verenigde Staten trekt de Republikein en oud-vicepresident Mike Pence zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak in Las Vegas Lire la suite ⮕

Mark Rutte sluit functie als secretaris-generaal bij NAVO niet uitDemissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag op de Nederlandse radio enigszins omfloerst gezegd beschikbaar te zijn als secretaris-generaal van de NAVO. Gezien de periode “waarin sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is,” vindt de premier van Nederland zo’n rol “heel interessant”, waarin hij ook “wat zou kunnen bijdragen”. Lire la suite ⮕

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Lire la suite ⮕