HR Rail et la SNCB jugent 'disproportionnée' la grève annoncée par les syndicats

Les directions affirment avoir tenu compte des propositions et remarques des syndicats et avoir fait des 'concessions'. Une période de transition a notamment été proposée avant de réduire le temps octroyé à un accompagnateur de train avant sa prise de service, une réduction qui se justifie selon HR Rail et la SNCB par l'arrivée de nouveaux outils plus performants pour ces travailleurs en 2024.

Les deux entités réfutent les propos des représentations des travailleurs selon lesquelles la trajectoire de productivité - qualifiée d'ambitieuse - ne vise que les cheminots et rappellent que des efforts doivent être faits dans toutes les catégories.

Lire la suite:

RTL sport »

Préavis de grève à la SNCB : le ministre Georges Gilkinet espère encore trouver un accordLe ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) espère qu'un accord peut encore être trouvé lors des négociations sociales à la SNCB. Le ministre a répondu jeudi dans l'hémicycle aux questions de Maria Vindevoghel (PVDA), Marianne Verhaert (Open VLD) et Laurence Zanchetta (PS). Lire la suite ⮕

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

SNCB : un préavis de grève sur le rail pour novembre et décembre déposé par les syndicats de cheminots en front communLe front commun syndical des cheminots annonce jeudi déposer un préavis de grève de 96 heures pour les mois de novembre... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕