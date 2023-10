Horst overbrugt de winterslaap met een eigen nachtclub

De club belooft een vleug mysterie. — © Lukas Turcksin– een club rijker. Het team achter Horst palmt deze winter twintig keer een hangar in hun vertrouwde Asiat Park in.Een gigantische rode cirkel­sculptuur weerkaatst de laatste zonnestralen voor de hoofdingang van Horst Club. Tijdens de persrondleiding is het nog rustig, maar dat verandert eens hier drommen nachtraven staan aan te schuiven. Meer details over de locatie mogen de aanwezige journalisten voor­lopig niet prijsgeven.

Horst spiegelt zich aan grote ­internationale voorbeelden als De School in Amsterdam, Berghain in Berlijn en vooral de legendarische Paradise Garage in New York. Op het menu: clubcultuur met een ­flinke vleug mysterie. Iedereen mag hier zijn doordeweekse masker afleggen. De club biedt een dansvloer die je vooral moet ­komen ontdekken. Er is heel veel te beleven, maar geen camera’s om die belevenissen vast te leggen.

Clubben in een industriële omgeving kan perfect, bewijzen buitenlandse voorbeelden. — © Lukas Turcksin Laten we alvast dit zeggen: Horst Club wil meer dan alleen je oren bespelen. Er zijn hoeken waar over de geur is nagedacht. En wie goed zoekt, kan zelfs de smaak­papillen prikkelen. De kruis­bestuivingsfilosfie tussen zintuigen en kunstdisciplines die Horst in zijn festival al volmondig uitdraagt, is voor dit winterproject eens te meer bepalend. headtopics.com

Ondergetekende moet wel ­bekennen dat de terugweg naar de schrijftafel na de rondleiding, met de fiets, in de gietende regen, bij valavond geen pretje was ... En toch sta ik er eerstdaags op de dansvloer, dat is zeker.

