Hoe vormen we na de verkiezingen zo snel mogelijk een regering? Een van de opties op tafel zou de facto het einde van het cordon sanitaire betekenen. De regeringsvorming in ons land duurt traditioneel erg lang. En het lijkt erop dat dit ook na de stembusgang van 9 juni het geval zal zijn. Alle politici zijn het erover eens dat we ons dat niet meer kunnen permitteren. Premierspreekt zelfs van een economische ramp.

Dat zou kunnen kloppen, aangezien zijn regering het land in een bijzonder slechte financiële staat achterlaat, met een begrotingstekort van meer dan 4 procent van het bbp en een schuldgraad van 105 procent. Volgens de Nationale Bank is er alleen al om het begrotingstekort te stabiliseren de volgende legislatuur een inspanning van 10 miljard euro nodig. ‘We hebben de voorbije jaren het meest verloren in die 540 dagen zonder regering, na de verkiezingen in 2010’, verklaart De Croo tegenwoordig in interviews. ‘Dat kunnen we ons nu niet veroorlove





