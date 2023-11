Hoe verleng ik de levensduur van batterijen?

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’onderzoekAlles wat u moet weten om de staatsbon te kopenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?9 knusse decoratietips voor deze herfstReportageStefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis...

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’onderzoekAlles wat u moet weten om de staatsbon te kopenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?9 knusse decoratietips voor deze herfstReportageStefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Hoe Halloween ons veroverde: ‘Parallel met katholieke Allerzielen is niet toevallig’In nauwelijks twintig jaar tijd duwde het uit Amerika overgewaaide Halloween de katholieke traditie – Allerzielen en Allerheiligen – naar de achtergrond. Hoe kon dat zo snel gebeuren? En waarom leidde dat niet tot een cultuuroorlog? Lire la suite ⮕

Boris Johnson: ‘Pandemie was hoe natuur met oude mensen omgaat’Een Britse onderzoekscommissie naar het covidbeleid brengt aan het licht dat Boris Johnson, premier tijdens het gros van de pandemie, er vreemde ideeën op nahield. Bijvoorbeeld dat ouderen ‘hun lot moesten aanvaarden’. Lire la suite ⮕

Nichtjes maken kinderboek over leven met (iemand met) beperkingDe vader van Nona Van Looy liep 22 jaar geleden in Italië een dwarslaesie op na een zwaar ongeval. Jarenlang broedde ze op het idee om daar een kinderboek over te schrijven. Dat is nu uit, met tekeningen van haar nicht Ineke. Lire la suite ⮕

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

ING biedt 3 procent op spaarboekje, maar met beperkingING kondigt als eerste op de Belgische markt een renteverhoging aan tot 3 procent. Op het spaarboekje Tempo Sparen geeft de bank vanaf 1 december een basisrente van 1,15 procent en een getrouwheidspremie van 1,85 procent. Belangrijk detail: er kan maximaal 500 euro per maand op het boekje worden gestort. Lire la suite ⮕

Politie arresteert weerspannige man met slijpschijf en gestolen fiets: “Hij was nog maar net uit gevangenis”De Antwerpse politie heeft zaterdag een man (41) opgepakt die rondliep met een slijpschijf en een gestolen fiets. De veertiger had eveneens drugs op zak. De man was nog maar net vrij uit de gevangenis, hij is opnieuw aangehouden. Lire la suite ⮕