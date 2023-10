Hoe Regi en co. de comeback van het jaar zolang konden stilhouden

Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: “Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleen thuisblijven”

Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Dan toch dé ‘return’: Linda Mertens vergezelt Regi op podium van uitzinnig SportpaleisLinda Mertens (45) vergezelde zonet haar Milk Inc.-collega Regi op het podium van een uitzinnig Sportpaleis. Met de titel ‘The Return’ verwees de dj dus toch naar de terugkeer van de populaire groep na een hiatus van meer dan zes jaar. Linda trad niet meer op met Milk Inc. sinds ze haar dochtertje Lio verloor in 2017. Lire la suite ⮕

Wereld Beroerte Dag: snel reageren kan het verschil makenHoe herken je de symptomen, hoe kan je het vermoeden van een beroerte bevestigd krijgen en hoe moet je reageren? Lire la suite ⮕

Amper jaar na geboorte van Lyo: ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon wordt tweede keer papaHet gaat vooruit ten huize Yanni Bourguignon. De bekende ‘Familie’-acteur en zijn verloofde kondigden zopas aan dat ze opnieuw een kindje verwachten. Lire la suite ⮕

Oude winkelinterieurs in beeld: ‘De overheid heeft amper aandacht voor dat soort erfgoed’Iedereen smelt voor oude winkelinterieurs. Maar ze worden steeds zeldzamer. ‘Onze overheid heeft amper aandacht voor dat soort erfgoed.’ Lire la suite ⮕

Regi-fans in het Sportpaleis verwachten maar één ding vanavond: “Als Linda er is, ga ik toch een traantje lateDe verwachtingen zijn hooggespannen in het Sportpaleis vrijdagavond. Regi verkocht twee keer zijn concert ‘The Return’ uit en die naam doet fans dromen. “Als Linda er niet is, kom ik nooit meer terug”, zegt Milk Inc.-fan Marc (53), die met zijn gezelschap al vroeg post vatte voor het podium. Lire la suite ⮕

Linda Mertens maakt comeback bij Milk Inc.: ‘Eerbetoon aan mijn dochter’Linda Mertens (45) vergezelde vrijdagavond haar Milk Inc.-collega Regi in het Sportpaleis. Ze trad niet meer op met Milk Inc. sinds ze haar dochtertje Lio verloor in 2017. Met Whisper gaf ze het startschot van haar comeback. ‘Een eerbetoon aan de nagedachtenis van mijn prachtige dochter. Lire la suite ⮕