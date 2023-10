Hoe Kim (28) Turkse rechter overtuigde om haar na anderhalve maand na ‘stenendiefstal’ naar huis te laten gaan

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Hoe goed kent u uw energiecontract?Volgens een enquête van de energieregulator Vreg zijn vele Vlamingen niet meer mee met alle wijzigingen op de energiemarkt. 37 procent zegt onvoldoende op de hoogte te zijn. Lees hier hoe u zich beter informeert. Lire la suite ⮕

Hoe is het om te wonen in Leuven?Leuven. Studentenstad, bakermat van het Belgische (pils)bier én thuisbasis van Zimmo! Maar hoe is het om te wonen in deze centrumstad? Lire la suite ⮕

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: “Dit is een Anschluss”Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. “Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕

Antwerpse Kim (28) die stenen wilde meenemen uit Turkije mag na anderhalve maand weer naar huisDe Antwerpse Kim (28) die in Turkije al anderhalve maand vastzit nadat ze drie stenen mee het land uit wilde nemen, mag naar huis. Dat heeft een rechter in Antalya zonet beslist, wordt bevestigd aan onze redactie. Lire la suite ⮕

Hoe een stukje lokale folklore uitmondde in een jarenlange burenvete waarin werd geschoten en zelfs de politieEen Limburgse landbouwer (69) is veroordeeld tot een werkstraf na een triest dieptepunt in een jarenlange burenvete. Hij kon het lawaai van hanenzangwedstrijden niet verkroppen en zette kersenkanonnen, wapens en landbouwmachines in om de boel stil te leggen. Nog gezwegen over hoe hij de politie aanpakte. Lire la suite ⮕