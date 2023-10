Hoe is het om te wonen in Leuven?

Leuven is met meer dan 100.000 inwoners de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant. De stad is gekend om zijn Katholieke Universiteit maar er zijn ook tal van kleuter-, lagere- en middelbare scholen. Het is een bruisende stad met voor elk wat wils: winkels, horeca, musea, gezellige straatjes en groene hoekjes. En dat op slechts 20 kilometer van Brussel, makkelijk te bereiken via de E40 of E314. Ook steden als Mechelen, Vilvoorde en Tienen liggen vlakbij.Leuven is een echte bierstad.

Ook als je wil shoppen, kom je in Leuven aan je trekken. In de Diestsestraat, Bondgenotenlaan en Brusselsestraat vind je alles wat je nodig hebt. Nood aan wat rust en groen? Dan kan je terecht in één van de vele parken in de stad. Picknicken in het Sint-Donatuspark of rondstruinen tussen de planten in de Kruidtuin? Het kan allemaal!Wonen in Leuven is niet goedkoop. De Vlaams-Brabantse hoofdstad blijkt zelfs de duurste centrumstad om een huis te kopen.

Russische duikboot met kruisraketten langs Belgische kust gepasseerdEen van de modernste onderzeeërs van de Russische marine is zondagnamiddag langs de Belgische kust richting het noorden gevaren. Dat werd uit militaire hoek vernomen. De B-265 Krasnodar was in het gezelschap van de sleepboot Sergey Balk. Lire la suite ⮕

Belgische politie zoekt Palestijnse asielzoeker die “als martelaar” zou willen stervenHet conflict in Israël zorgt dat ook bij ons de zenuwen strak gespannen staan bij de veiligheidsdiensten. In een intern politiebericht wordt gevraagd om uit te kijken naar een Palestijnse asielzoeker die als martelaar zou willen sterven. Lire la suite ⮕

Kantoor Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel in Gaza geraaktIn Gaza is een kantoor van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel beschadigd geraakt. Dat zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez woensdag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Lire la suite ⮕

Rewilding Chile en Rewilding Argentina: hoe Rolex werkt aan een wildere wereldIn partnership met Rolex Het is een legaat van natuurbehoud. Na succesvolle zakencarrières begonnen Kristine en haar man, wijlen Douglas Tompkins, in 1991 Ontdek hoe Rolex Tompkins Conservation ondersteunt en Zuid-Amerika transformeert met rewilding en natuurbehoud. Een verhaal van hoop en herstel. Lire la suite ⮕

Zuurdesembrood is het nieuwe normaal: hoe werkt die eeuwenoude ambacht?Diehard broodliefhebbers weten al even dat zuurdesem intussen het nieuwe normaal is. Het ene hippe zaakje naast het andere zet het oerdegelijke, artisanale brood weer op de menukaart. Maar hoe werkt die eeuwenoude ambacht net en waar haal je het beste desembrood van Antwerpen? Een gesprek met Yannick Daems van Le Pain Pain. Lire la suite ⮕

Hoge vertegenwoordigers van Hezbollah, Hamas en Islamitische Jihad bespreken hoe ze “echte overwinning voor heDe leiders van Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad hebben elkaar deze week ontmoet. Dat meldt Hezbollah’s al-Manar TV. Ze zouden hun alliantie besproken hebben om “een echte overwinning voor het verzet te behalen”. Lire la suite ⮕