Ook bomen die afgezaagd worden onderaan de stam, kunnen regelmatig een flinke slok water gebruiken. — © ANP / Richard Brocken Hoe hou je je kerstboom zo lang mogelijk in vorm? En kun je hem volgend jaar opnieuw gebruiken? “Net als een bonsai kan een kerstboom in principe tientallen jaren leven.”“Vroeger was er voor Sinterklaas amper vraag naar kerstbomen”, zegt Tony Van Ginhoven, die kerstbomen kweekt in Ravels. “Maar nu komen mensen hun exemplaren steeds vroeger halen.

” Op een domein van vijf hectare kweekt de Antwerpenaar duizenden dennen en sparren voor tuincentra, gemeenten en particulieren – het gevolg van “een uit de hand gelopen hobby van zijn vader”, zo’n dertig jaar geleden. Vooral sinds corona lijken particulieren vroeger op kerstbomenjacht te gaan, zegt Van Ginhoven. De laatste jaren verkoopt hij ze daarom al vanaf eind november in plaats van begin decembe





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Queen Nikkolah in Gent: een Sinterklaas-rel gebaseerd op misvattingenDe eerste politieke Sinterklaas-rel van het jaar is een feit en leidde tot het cancelen van een kunstperformance op het Gentse stadhuis. Aan de grondslag liggen vooral een aantal misverstanden.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Hoe gedraag ik me straks als de perfecte gast?Je kunt massa’s tips vinden over hoe een feest te organiseren, maar wat als je zelf te gast bent? Mag je dan echt doen of je thuis bent? Zijn er ongeschreven regels? Maya Toebat, die zelf soms twijfelt hoe ze een goede gast kan zijn, zoekt het uit.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Hoe organiseer je een feest voor vogels in de tuin?Hoe wild is de tuin? Hoe dichtbij is de natuur? Kaat Schaubroeck trekt naar buiten en sprokkelt wat mooi, ontroerend of interessant is. Deze week: vogels voederen (en een heel klein beetje temmen).

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Technologie en tijd: hoe kunnen we het beter aanpakken?Drie experten schrijven hoe we het beter kunnen aanpakken om te begrijpen hoe zij digitale apparaten gebruiken in dagelijks leven

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Wanneer ouders scheiden: hoe vertellen we het de kinderen?Nicola Schmidt, geboren in 1977, is wetenschapsjournalist en bestsellerauteur. Ze biedt ook oudercoaching en workshops voor professionals over geestelijke

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Hoe de hervorming van De Lijn zorgt voor politieke nervositeit, zelfs bij CD&VDe hervorming van De Lijn zorgt voor politieke nervositeit. CD&V maakt zich zorgen over de impact van de geschrapte haltes. “Om nu kritiek te uiten terwijl ze alles mee goedgekeurd hebben, dat is de wereld op z’n kop”, zegt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »