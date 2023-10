Hoe goed kent u uw energiecontract?

Om dat te weten te komen, kunt u de V-test uitvoeren op de website van de Vlaamse energieregulator Vreg, die een vergelijking maakt tussen uw contract en andere energiecontracten voor uw situatie. U krijgt er ook een inschatting van de kwaliteit van de dienstverlening van een leverancier.

Om een betrouwbare inschatting te maken, moet weten welke soort meter u hebt, het telsysteem daarvan, wat uw piekverbruik is en of u al dan niet zonnepanelen heeft. Wie al langer dan een jaar over een digitale meter beschikt, kan die gegevens automatisch opladen via mijn.fluvius.be.

Er bestaan ook commerciële prijsvergelijkers die een kwaliteitslabel hebben gekregen van de federale regulator Creg. Het gaan om mijnenergie.be en energie-vergelijker.be. Die gaan over heel België, dus werken ook voor wie in Brussel woont.Informatie daarover vindt u op uw facturen. Interessant is om die vraag ook te laten beantwoorden via de V-test. headtopics.com

