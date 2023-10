Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

Hoe Antwerp ondanks slechte resultaten de kalmte kan bewaren: “Er heerst geen crisissfeer, verre van”0 op 9 in de Champions League en met 17 op 36 ook gebuisd in de competitie, maar van een crisissfeer is (nog) geen sprake bij Antwerp. Terwijl de supporters “Kampioenen, olé olé” blijven zingen, doen de trainer en de aanvoerder alles om de rust in de tent te bewaren. Lire la suite ⮕

Wereld Beroerte Dag: snel reageren kan het verschil makenHoe herken je de symptomen, hoe kan je het vermoeden van een beroerte bevestigd krijgen en hoe moet je reageren? Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Telenet Giants Antwerp geeft hautain Luik lik op stukTelenet Giants Antwerp boekte in de BNXT League tegen Luik een verdiende zege na een knappe verdedigende prestatie. Met 4 op 5 blijven de Sinjoren dan ook bovenaan het klassement meedraaien. Voor het ambitieuze maar hautain acterende Luik reeds de vierde nederlaag van het seizoen. Lire la suite ⮕

Groen hekelt hoog aantal privévluchten bij Antwerp Airport: “162 miljoen euro belastinggeld voor plezierreisjeDriekwart van de vluchten die vertrekt vanop Antwerp Airport zijn privévluchten. Dat blijkt uit een onderzoek van Burgerplatform Vliegerplein en Transport & Environment. “Onbegrijpelijk”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges arrache la victoire dans les derniers instants contre l’Antwerp (2-1)Le Club de Bruges s’est imposé 2-1 dans son choc face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken en toute fin de match. Lire la suite ⮕