Hoe Antwerp ondanks slechte resultaten de kalmte kan bewaren: “Er heerst geen crisissfeer, verre van”

30-10-23 07:11:00 / La source: gva

0 op 9 in de Champions League en met 17 op 36 ook gebuisd in de competitie, maar van een crisissfeer is (nog) geen sprake bij Antwerp. Terwijl de supporters “Kampioenen, olé olé” blijven zingen, doen de trainer en de aanvoerder alles om de rust in de tent te bewaren.