Hockey : Uccle Sport et le Daring font la toute bonne opération

Uccle Sport – Waterloo Ducks : 4-3. Alors que les Brabançons restaient sur un succès probant face à l’Herakles, ils ont été surpris par une équipe uccloise qui continue à monter en puissance et qui essaie, surtout, d’assurer, au plus vite, son maintien en Division d’Honneur.

Des partages qui ne font les affaires de personneRacing – Gantoise : 1-1. Partage logique mais qui n’arrange, certainement, aucune des 2 équipes. L’équipe locale, toujours privée de Victor Wegnez (pubalgie) et de Simon Gougnard (genou), a dominé la première période en proposant un jeu soigné et appliqué. Tanguy Cosyns inscrivait le premier but sur penalty à la 17e minute. Mais avant la pause, Antoine Kina égalisait, lui aussi, sur p.c.

Le Léopold bat le Braxgata et porte son avance à 11 points, Uccle surprend le WatducksLa tête d'affiche de la 10e journée de l'ION Hockey League entre le Léopold, leader au classement, et le Braxgata, l'un de ses 3 plus proches poursuivants (avec la Gantoise et le Racing), mais déjà relégués à 10 points avant la rencontre, n'a pas permis aux Anversois d'infliger au club bruxellois sa première défaite de la saison, dimanche à... Lire la suite ⮕

Waterloo se qualifie au bout de l’ennui au Léopold Uccle et rejoint les demies: «LaCe duel entre les deux formations de P1 ne fut pas très passionnant mais a souri aux Brabançons wallons, auteurs de deux buts en toute fin de match. Lire la suite ⮕

Waterloo : Daphné Dulait réinvente le vêtement de sport en mode écoresponsable'En tant que sportive passionnée, je ne trouvais plus de vêtements en accord avec mes valeurs, c’est-à-dire... Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Anderlecht pousse pour ouvrir la marque, Charleroi face à Thes Sport (direct)Deux déplacements pour les Sportings, ce mardi soir, en Coupe de Belgique. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Le Léopold Uccle est prêt physiquement à accueillir Waterloo: «La CoupeEn championnat, le 8 octobre dernier, le match opposant Waterloo au Léopold Uccle s’était soldé sur le score d’un partout avec des buts signés Théo Gaulard et Laurent Jamotte. Lire la suite ⮕

La police lance un avis de recherche pour l’auteur de sept vols à main armée en Brabant wallon et à BruxellesLes faits se sont produits dans des commerces situés à Ixelles, Uccle, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Auderghem et à Nivelles. Lire la suite ⮕