Hoboken zet ongeslagen reeks voort

Het duurde tot de 79ste minuut voordat Yuran Da Cunha Hoboken op voorsprong bracht. Drie minuten later bouwde Hoboken de marge verder uit. Da Cunha passeerde nog een keer de doelman.

Hoboken heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer gelijkgespeeld, terwijl Berlaar-Heikant twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Op zondag 5 november start om 14.30 uur een uitwedstrijd voor Hoboken tegen Bevel. Berlaar-Heikant speelt op dezelfde dag om 15 uur thuis tegen Mariekerke-Branst.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.

Van Dyck is goud waard voor Rita Berlaar tegen SchriekRita Berlaar won de thuiswedstrijd tegen Schriek met 1-0. Van Dyck maakte in de tweede helft het enige doelpunt van het duel. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

Volley Noorderkempen bekert voort na vlotte zege op Michelbeke: “Opdracht volbracht”De vrouwen van Volley Noorderkempen hebben zich vrijdagavond niet laten verrassen door Michelbeke in de achtste finales van de Beker van België. Na een eerder moeizame eerste set haalden de troepen van Eric Van Drom het uiteindelijk vrij vlot met 0-3. Lire la suite ⮕

K. Schelle Sport maakt tegen K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet einde aan slechte reeksSchelle Sport won weer eens. De ploeg versloeg Wintam uit met 2-3. Het is de eerste zege na vijf nederlagen. Lire la suite ⮕