Hinder in Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg door stakingen bij De Lijn

In Antwerpen is er grote hinder in de hele provincie. In Limburg is er hinder in de hele provincie vanwege een vakbondsactie bij exploitanten. In West-Vlaanderen is er hinder mogelijk in de hele provincie en in de regio Westhoek, waarschuwt De Lijn.

In verschillende stelplaatsen van De Lijn legde het personeel donderdag spontaan het werk neer na een aankondiging van de directie. Die wil een aantal stelplaatsen en onderhoudscentra sluiten. Zowat 280 voltijdse jobs verhuizen daardoor naar andere locaties.

De Lijn volgt de situatie nauw op en plaatst regelmatig updates op de website en de sociale media. Reizigers krijgen de raad om ook de app te raadplegen om te kijken welke ritten al dan niet rijden.

