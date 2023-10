Hij zei jarenlang ‘nee’, maar Erik Van Looy wist Alex Agnew toch te overtuigen om deel te nemen aan ‘De slimst

Eigenaar betrapt slapende inbrekers in leegstaande woning: verdachten ondanks vluchtpoging gearresteerdALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Alex Agnew was vooral bang om te verliezenWie in BV-land of Hollywood vertoeft, op de rode loper of in de wandelgangen, komt al eens op bezoek in deze rubriek.

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: "Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven.

Peter Boeckx filmde voor 'The sky is the limit' een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar "er klopte ietsRegisseur Peter Boeckx vertelt in Achter de schermen dat hij in de begindagen van The sky is the limit gebeld werd door een gezin dat beweerde ook miljonair te zijn. Maar toen hij ernaar toeging om te filmen, besefte hij dat er iets niet klopte en kreeg hij op de koop toe plots een raar telefoontje.

Een klap op zijn hoofd, en dan kondigde hij aan ook hier op te komen: zo zag de "verboden passage" van ThierryEerst kreeg hij een rake klap van een tegenstander, dan kondigde hij de geboorte aan van 'Forum voor Democratie-Vlaanderen' en vervolgens ging hij champagne drinken met de Gentse studenten. Zo zag de "verboden passage" van Thierry Baudet eruit aan de UGent.

Clash der komieken en het wankele scenario van Roodkapje: dit was aflevering 8 van 'De slimste mens'Alex Agnew en Soundos El Ahmadi vochten niet enkel om de titel van luidste komiek in 'De slimste mens', ze werden ook veroordeeld tot een rechtstreeks duel. Maar het was jurylid Jonas Geirnaert die het felst van leer trok in aflevering 8, toen hij zijn kritische blik op Roodkapje wierp.