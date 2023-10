Hij is voor tien maanden geschorst, maar Newcastle weet nog van niets: coach rekent dit weekend nog op Sandro

TonaliWat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek

TonaliHoe de wedstrijden van STVV met dank aan acht Japanse meisjes soms meer kijkers lokken in Japan dan in België

Officieel: Newcastle-middenvelder Sandro Tonali tien maanden geschorst wegens illegaal gokkenSandro Tonali kent zijn straf in het Italiaanse gokschandaal. De middenvelder van Newcastle United werd donderdag door de Italiaanse voetbalbond (FIGC) voor tien maanden geschorst. Eerder kreeg Juventus-middenvelder Nicolo Fagioli een straf van zeven maanden. Lire la suite ⮕

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven. Lire la suite ⮕

Sandro Tonali suspendu pour 10 mois par la fédération italienne de footballSandro Tonali a été sanctionné de 10 mois de suspension et de 8 mois de mise à l'épreuve par la fédération italienne de football (FIGC) dans la cadre de l'affaire des paris sportifs. La FIGC en a fait l'annonce jeudi. Le joueur de Newcastle suit Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juventus suspendu pour 7 mois le 17 octobre dernier. Lire la suite ⮕

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte ietsRegisseur Peter Boeckx vertelt in Achter de schermen dat hij in de begindagen van The sky is the limit gebeld werd door een gezin dat beweerde ook miljonair te zijn. Maar toen hij ernaar toeging om te filmen, besefte hij dat er iets niet klopte en kreeg hij op de koop toe plots een raar telefoontje. Lire la suite ⮕

Brusselse metrobestuurder ontslagen: hij riep “Leve Palestina” en weigerde deuren te openen voor passagiersDe Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft een metrobestuurder “om dringende redenen ontslagen”. Lire la suite ⮕

Hij gaf tijdens ‘De Slimste Mens ter Wereld’ toe dat hij weer verliefd is: dit is liefdesparcours van Erik Van‘De Slimste Mens ter Wereld’ presenteren, dat is met gevaar voor eigen privéleven. Erik Van Looy (61) deelde woensdagavond dat hij opnieuw verliefd is in het programma. Het is niet voor het eerst dat net in die quiz hem informatie ontfutseld wordt, die hij liever voor zich houdt. Lire la suite ⮕