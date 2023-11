Het uitzicht van Celina Vleugels: ‘De overgang van de seizoenen doet me beseffen hoe snel de tijd gaat’

naar een geborgen omwalling. Dat werk maakt ze vanuit haar atelier in het Klein Begijnhof in Gent, dat ook zo’n cocon is. ‘Het is een oase van rust in de stad, waar alle zwaarte van me afglijdt.

BUURTREPO. Aangepaste verkeerssituatie op vesten niet door iedereen positief onthaald: “Tweerichtingsverkeer iNog voor het einde van het jaar wordt de verkeerssituatie op de Mechelse Vesten, ter hoogte van de Olivetenvest en de Guido Gezellelaan, aangepast. Tussen het kruispunt met de Battelsesteenweg en het kruispunt van de vroegere McDonalds worden de Vesten opnieuw tweerichtingsverkeer. Maar… enkel voor bewoners uit de buurt van de Battelsesteenweg. Lire la suite ⮕

‘Slimme kiezers meer stemmen geven dan andere: waarom niet?’Het is een taboe om het verdict van de kiezer in twijfel te trekken. Lire la suite ⮕

VIDEO. Eden Hazard duikt op in Parijs voor de Ballon d’Or: “Op dit moment mis ik het voetballen niet”“Het zou niet logisch zijn om hem niet te geven aan Lionel Messi.” Aan het woord is niemand minder dan Eden Hazard, in een interview met Telefoot. De pas gestopte Rode Duivel gaf er zijn visie op de Ballon d’Or. “Hij is de beste speler ooit en we hebben het over het seizoen waarin hij het WK won. Kylian Mbappé? Hij zal het podium halen. Lire la suite ⮕

Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieetHet weinig bekende portfolio-dieet is nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet. Het heeft zelfs hetzelfde effect als cholesterolverlagende medicatie. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕