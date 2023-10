Het technisch genie achter megadancing Zillion: “Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt heeft”

En over de soms bizarre vader-zoonrelatie met zaakvoerder Frank Verstraeten. “Er zijn vandaag heel veel mensen die spijt hebben dat Zillion niet meer bestaat, maar ze aanbidden wel de figuur die Zillion kapotgemaakt heeft.”

Roger Kerremans, het technisch genie achter Zillion: “Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt hEen jaar na de release van de film wil hij nog weleens spreken: Roger Kerremans, de man die de Antwerpse megadancing Zillion gebouwd heeft. Over de zotte jaren 1997-2002 die hij letterlijk achter de schermen (zijn schermen!) meegemaakt heeft. Over de intrede van Miss België 1999 Brigitta Callens. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

Minstens 21 doden bij brand in Kazachse mijnBij een brand in een mijn van staalbedrijf ArcelorMittal in het centrum van Kazachstan zijn mensen gestorven. Tientallen anderen zijn zaterdagochtend nog vermist. Het is niet het eerste dodelijke incident in een Kazachse mijn van het staalbedrijf. Lire la suite ⮕

Dodentol mijnramp Kazachstan opgelopen tot 42Bij een brand in een mijn van staalbedrijf ArcelorMittal in het centrum van Kazachstan zijn zaterdag zeker 42 mensen gestorven. Er worden nog vier personen vermist. Het is niet het eerste dodelijke incident in een Kazachse mijn van het staalbedrijf. Lire la suite ⮕