Het Nieuwsblad

Op zijn negentiende verkocht voor acht miljoen, nu speelt Obbi Oulare in de kelder van tweede klasse: “Terugkeren naar Engeland, dat is een obsessie voor mij”

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen”De revanche van Raman: net de uitgerangeerde pocketspits bezorgt matig Anderlecht bekerzege

“Hij heeft alles om een grotere coureur dan zijn pa te worden”: staat Thibau Nys vandaag al verder dan vader Sven op die leeftijd? Hein Vanhaezebrouck kaart krappe Gentse selectie aan: “Ik ben Milicevic aan het klaarstomen, Balette zal niet meer lukken” headtopics.com

ANALYSE. Verrassende keuzes én een nieuwe troef: zo gaf bondscoach Ivan Serneels zijn critici lik op stuk na nieuwe stunt met de Red FlamesTrekt Wout van Aert met klassementsambities naar de Giro? “Hoe meer ik naar het parcours kijk, hoe beter het eruitziet”

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika Lire la suite ⮕

Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieetHet weinig bekende portfolio-dieet is nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet. Het heeft zelfs hetzelfde effect als cholesterolverlagende medicatie. Lire la suite ⮕

‘Slimme kiezers meer stemmen geven dan andere: waarom niet?’Het is een taboe om het verdict van de kiezer in twijfel te trekken. Lire la suite ⮕

Fijnstof na meteorietinslag speelde belangrijke rol bij uitsterving van dinosaurussenHet fijnstof van het verpulverde gesteente dat vrijgekomen is bij de meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het massaal uitsterven van het leven op onze planeet. Lire la suite ⮕