Het Nieuwsblad

Onze Chef Voetbal steekt zijn hand niet in het vuur voor Club Brugge na de zege tegen Antwerp: “Jan Breydel feestte, maar niet door het gebrachte voetbal”

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp Matig Union wint al voor zesde keer op rij, hekkensluiter Westerlo blijft ondanks goede start met lege handen achter

De zege tegen Antwerp was voor Club Brugge die van de grote opluchting: “Maar de fundamenten zijn broos”REACTIES. Antwerp-spelers sakkeren over tweede tegengoal, Hans Vanaken is blij: “Leuk om te scoren én winnen”VIDEO. Niet mis te verstane boodschappen en oorverdovend fluitconcert: Romelu Lukaku als aartsvijand onthaald in Milaan voor topper tegen ex-club headtopics.com

VIDEO. City wint Manchester derby overtuigend van United: Haaland opnieuw uitblinker en invaller Doku krijgt rake trappen

