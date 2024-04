Ze zijn razendsnel, kunnen tot vijftig keer hun eigen lichaamsgewicht dragen en komen doorgaans nooit alleen: het mierenseizoen is begonnen. En de beestjes hebben honger, want door de lange winter zijn hun voedselvoorraden uitgeput.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

“Het kind wil nooit opruimen, maar als het bed wenkt, dan wil het kind opruimen”Bedtijd. Dat zorgt voor ongeziene manipulatietechnieken van het kind. Dat begint vijf minuten voor het ter bedde moeten gaan. Met een simpele doch doeltreffende handeling. Het kind begint op te ruimen. Het kind wil nooit opruimen, maar als het bed wenkt, is er toch sprake van enige actie.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Zaho de Sagazan vindt het chanson opnieuw uit: “Het chanson zing je niet, je lééft het”Frankrijk heeft ze al veroverd en ook Franstalig België gaat voor de bijl. Wie is Zaho de Sagazan, de jonge vrouw die het chanson de 21ste eeuw in loodst?

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Stropers hebben dit jaar al 28 neushoorns gedood in NamibiëNamibië maakt zich zorgen over het aantal neushoorns dat sinds het begin van het jaar in het land gestroopt is. Het zijn er 28, waarvan negentien in het Nationaal Park Etosha, het grootste reservaat van het land dat jaarlijks talrijke toeristen trekt.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Stropers hebben dit jaar al 28 neushoorns gedood in NamibiëNamibië maakt zich zorgen over het aantal neushoorns dat sinds het begin van het jaar in het land gestroopt is. Het zijn er 28, waarvan negentien in het Nationaal Park Etosha, het grootste reservaat van het land dat jaarlijks talrijke toeristen trekt.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Waarom de neuspleister van Emile Mpenza weer hot is in het peloton en op het voetbalveldDe iconische neusstrip lijkt bezig aan een revival in het peloton en op de voetbalvelden. Toch trekt de wetenschap de werking ervan in twijfel. “Er zal deels een placebo-effect zijn.”

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

VN-Veiligheidsraad neemt voor het eerst resolutie aan voor “onmiddellijk staakt-het-vuren” in GazaBijna zes maanden na de start van de oorlog heeft de VN-Veiligheidsraad voor het eerst opgeroepen tot een “onmiddellijk staakt-het-vuren” in de Gazastrook. Ook eist de V-raad de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars die vastgehouden worden door de militante Palestijnse organisatie Hamas.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »