Niels De Kind staat stil bij het gebruik van artificiële intelligentie in politieke beleidsvorming, en wat we op dat vlak kunnen leren van een experiment in Nederland. Het gebruik van virtuele beleidsassistenten (VB) in de beleidsvorming van overheden en de politiek is een onderwerp dat momenteel zowel enthousiasme als zorgen teweegbrengt.

Hoewel overheden volop experimenteren met VB, is het van cruciaal belang om te benadrukken dat deze technologie nieuwe inzichten kan bieden, maar nooit de menselijke intelligentie en moraliteit in cruciale politieke beleidsbeslissingen kan vervangen.In eerste instantie moeten we erkennen dat het gebruik van kunstmatige intelligentie in beleidsvorming aanzienlijke voordelen kan opleveren. De capaciteit van AI om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en verbanden te leggen, kan helpen bij het identificeren van problemen en nieuwe inzichtperspectieven bieden om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken., is een boeiende ontwikkeling die zowel het verdiende lof als de noodzakelijke bezorgdheid verdien





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

DPG Media realiseert oude droom met overname RTL NederlandDPG Media, het moederbedrijf van VTM en Het Laatste Nieuws, neemt RTL Nederland over. Wat DPG al 35 jaar met VTM doet, kan het nu ook in Nederland neerzetten. DPG Media betaalt 1,1 miljard euro voor RTL Nederland.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

‘Het is een strategische fout om mensen te vragen niet meer op het vliegtuig te stappen’Op de klimaattop van Dubai spraken vorige maand 198 landen af om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen. Wat betekent dat voor de luchtvaart?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Zelfs premier De Croo lijkt het nu te beseffen: het geld is op‘Er is één domein waar we inderdaad nog veel werk hebben: dat is de begroting’, verklaarde premier Alexander De Croo afgelopen week in een interview met Knack. Hoe anders klinkt de premier op minder dan zes maanden van de verkiezingen in vergelijking met zijn woorden en daden precies één jaar geleden.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Langeafstandzwemmer Matthieu Bonne: ‘Alleen het onmogelijke is het waard om na te strevenMeer dan veertig uur lag Matthieu Bonne al in het zoute water van de Golf van Korinthe in Griekenland, en hij kon zichzelf wel voor het hoofd slaan.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Het uitzicht van Lara Taveirne: ‘Wij kunnen onszelf wijsmaken dat we nog in het groen wonen’Schrijfster Lara Taveirne verhuisde van de uitgestrekte polders naar een rijhuis in Brugge. Dat was wennen, maar ingrepen in de voor- en achtertuin creëerden een groene buffer tegen de stadsdrukte. ‘Een zicht op de buitenwereld hangt samen met een zicht op de toekomst.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

IJsdagen op komst, voor het eerst in jaren: “We gaan naar ‘putteke’ winter”Het is opletten voor gladde wegen in het oosten van het land. Met hier en daar nog flinke waterplassen op de fietspaden en de wegen, is het extra uitkijken op deze stroken. Vanaf maandag krijgen we voor het eerst in jaren weer enkele ijsdagen. “Stilaan gaan we naar het putteke van de winter”, zegt weerman Frank Deboosere.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »