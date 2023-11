‘Het feestje begint alsof het al drie uur bezig is’

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsreportagePsychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten.

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsreportagePsychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten. Je moet leren voelen wat je voelt’‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Geen hulp bij toiletbezoek en om 18 uur al in bed: Inspectierapport toont schrijnende toestanden in woonzorgcentrum in OostendeBij inspecties in het woonzorgcentrum 'Ons Geluk' in Raversijde bij Oostende zijn er mensonterende zaken vastgesteld. Lire la suite ⮕

Welkom in Cassadaga, het dorpje waar helderzienden en waarzeggers thuis zijnIn het Amerikaanse dorpje Cassadaga, in de staat Florida, hebben ze geen Halloween of Allerheiligen nodig om te griezelen of de doden te herdenken. De meeste inwoners zijn mediums die beweren dat ze met de doden te kunnen communiceren. Lire la suite ⮕

Auteur Peter Mangel Schots: ‘Niemand bij de uitvaart betekent niet dat er niemand was bij leven’Al acht jaar lang begeleiden dichters de eenzame uitvaarten in Leuven. Peter Mangel Schots duikt telkens in de snippers van het levensverhaal dat nog achterblijft. ‘Sommige levens waren triest, andere niet.’ Lire la suite ⮕

“Zwijggeld is vooral voor het slachtoffer geen goed idee”: experts na grensoverschrijdend gedrag bij VooruitWat met een werknemer die zich na de uren schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en het slachtoffer dat geld ontvangt om daarover te zwijgen? Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven, IDEWE) en advocaat arbeidsrecht Vincent Cauwels (Kwint advocaten) lichten toe. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕