Het eerste volledige seizoen van de dissidente, door Saudi-Arabië gesponsorde LIV Tour zit erop. Hoe moet het verder? Toen in juni 2022 het eerste evenement van de LIV Tour plaatsvond in Londen zorgde dat voor grote verdeeldheid in de golfwereld. Eindelijk vernieuwing, eindelijk spelers die het heft in eigen handen nemen, zo klonk het bij de voorstanders. Een ordinaire pak-de-poenshow en een devaluatie van de topsportmentaliteit, vonden de tegenstanders.

De PGA Tour, al decennialang de leidende golforganisatie, verkondigde prompt dat de golfers die voor de lucratieve LIV Tour kozen, geweerd zouden worden van de PGA-toernooien (met uitzondering van de vier majors, die een aparte organisatie hebben) en ook geen punten meer konden verzamelen voor de wereldranking – die van belang is om zich te kwalificeren voor de Ryder Cup en de Olympische Spelen. Het hield enkele grote namen uit de golfwereld niet tegen om de overstap te wagen naar het nieuwe circuit, dat draait op geld van de Saudi’





‘Waarom het lijkt alsof de Vooruit-politici het nog steeds niet begrepen hebben’Nee, Melissa Depraetere is geen kopie van Conner Rousseau. Daarvoor is ze als politica meer timide, een minder opvallende verschijning. Bij de

Ingrijpend voorstel: “Enkel wie het écht nodig heeft, mag nog naar het woonzorgcentrum”Om de vergrijzing op te vangen, legt Zorgnet-Icuro, de koepel van meer dan 300 woonzorgcentra, een ingrijpend plan op tafel. Tegen 2030 moeten er zeven­duizend extra kamers komen, en wie nog zelfstandig genoeg is, is niet langer welkom.

Van Abbas tot zionisme: het abc van het Israëlisch-Palestijns conflictEr gaat een lange geschiedenis vooraf aan de oorlog tussen Israël en Hamas. We zetten de belangrijkste namen, plaatsen, gebeurtenissen en begrippen alfabetisch voor u op een rij.

Podcast Waarom Europa?: ‘Het Belgische begrotingstekort tijdens het Raadsvoorzitterschap is gênant’Wordt België tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op de vingers getikt? 'Het is gênant, en er is geen sense of urgency', vertelt professor Europese politiek Steven Van Hecke in de maandelijkse Knack-podcast Waarom Europa?

Lichaam in Deurne na 31 jaar geïdentificeerd: “Rita was een mooi persoon die dol was op reizen”Het lichaam van een vrouw die in 1992 werd gevonden in Het Groot Schijn in Deurne kon dankzij Operatie Identify Me worden geïdentificeerd. Het gaat om een Britse vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Met oog op het vinden van een mogelijke dader doet het parket een nieuwe oproep.

Donald Trump wil migratieplan uitvoeren in tweede termijnDonald Trump is van plan om zijn migratiebeleid uit te breiden en grootschalige uitzettingen uit te voeren als hij terugkeert in 2025. Het plan omvat onder andere het opsporen, opsluiten en uitzetten van sans-papiers, het aanpassen van de grondwet om de nationaliteit van degenen die op Amerikaanse bodem geboren worden te ontnemen, en het herleven van het moslimverbod. Het migratieplan heeft tot doel zowel legale als illegale migratie te beperken en zal naar verwachting juridisch worden betwist.

