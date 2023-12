Het centrum van Heist-op-den-Berg maakt zich op voor de eindejaarsperiode

Het centrum van Heist-op-den-Berg maakt zich weer op voor de eindejaarsperiode. Er is nieuwe kerstverlichting in de Bergstraat en de Kerstman wordt binnenkort verwacht. Het gemeentebestuur sluit intussen voor de komende jaren geen nieuwe editie uit van de Heistse kerstmarkt.“Met de nieuwe kerstverlichting die schittert boven onze Bergstraat en de eindejaarsactie in volle gang doet de Bergstraat al dromen van de eindejaarsdagen.

Op zondag 17 december zal het pas echt bruisen van de kerstenergie met een shoppingzondag in een autovrije Bergstraat, heel wat kerstanimatie en ambiance aan de kerstkraampjes aan het Cultuurplein. Daar is vanaf 16u livemuziek van Music on Wheels en een gastoptreden van Wim Vercammen. De Kerstman komt op bezoek met zijn gezelschap, de verwenarrenslee zal weer door de straat rijden en er zijn steltenacts”, sommen Peter Van Den Nouweland en Kristien Vercammen van het Bergstraatcomité o





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Van Abbas tot zionisme: het abc van het Israëlisch-Palestijns conflictEr gaat een lange geschiedenis vooraf aan de oorlog tussen Israël en Hamas. We zetten de belangrijkste namen, plaatsen, gebeurtenissen en begrippen alfabetisch voor u op een rij.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

‘Waarom het lijkt alsof de Vooruit-politici het nog steeds niet begrepen hebben’Nee, Melissa Depraetere is geen kopie van Conner Rousseau. Daarvoor is ze als politica meer timide, een minder opvallende verschijning. Bij de

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Ingrijpend voorstel: “Enkel wie het écht nodig heeft, mag nog naar het woonzorgcentrum”Om de vergrijzing op te vangen, legt Zorgnet-Icuro, de koepel van meer dan 300 woonzorgcentra, een ingrijpend plan op tafel. Tegen 2030 moeten er zeven­duizend extra kamers komen, en wie nog zelfstandig genoeg is, is niet langer welkom.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Podcast Waarom Europa?: ‘Het Belgische begrotingstekort tijdens het Raadsvoorzitterschap is gênant’Wordt België tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op de vingers getikt? 'Het is gênant, en er is geen sense of urgency', vertelt professor Europese politiek Steven Van Hecke in de maandelijkse Knack-podcast Waarom Europa?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Lichaam in Deurne na 31 jaar geïdentificeerd: “Rita was een mooi persoon die dol was op reizen”Het lichaam van een vrouw die in 1992 werd gevonden in Het Groot Schijn in Deurne kon dankzij Operatie Identify Me worden geïdentificeerd. Het gaat om een Britse vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Met oog op het vinden van een mogelijke dader doet het parket een nieuwe oproep.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Dit wordt het nieuwe Casino van Knokke-Heist, dat 95 miljoen euro zal kosten: “Het grootste project ooit in on95 miljoen euro: zoveel zal het nieuwe Casino van Knokke-Heist kosten. Vandaag, zaterdag, wordt het eigenzinnig ontwerp voorgesteld van 5.400 vierkante meter groot, inclusief eventruimtes, een kunsthal, een nachtclub, een restaurant en een sky- én wijnbar. De werken starten in 2024 en zullen maar liefst acht jaar duren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »