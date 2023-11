Het begon met een afscheidscake voor haar collega’s, maar eindigde in de rechtbank: “Laat dit een les zijn voor anderen” Tafeltje om 19 uur? Dat is steeds moeilijker te reserveren: “Een koppel dat 4 uur blijft zitten voor een rekening van 60 euro, dat gaat niet” Dit doet uroloog Piet Hoebeke om gezond te blijven: “Ik weet dat het controversieel is, maar voor mij werkt deze methode”“In beide gevallen gaat het over macht en controle”: professor maakt dierenartsen bewust over link tussen geweld op dieren en mense

NİEUWSBLAD_BE: Tafeltje om 19 uur? Dat is steeds moeilijker te reserveren: “Een koppel dat 4 uur blijft zitten voor een rekenNiet te vroeg, niet te laat: veel mensen vinden 19 uur een ideaal moment om op restaurant te gaan. Maar dat lukt lang niet meer overal. Steeds meer restaurants werken met twee shifts. “Een koppel dat vier uur blijft zitten met een rekening van 60 euro, dat kunnen we ons niet meer permitteren.

NİEUWSBLAD_BE: Hoe het komt dat de prijs van kleine auto’s door het dak gaatKleine auto’s zijn dubbel zo snel in prijs gestegen als de inflatie. Hoe komt dat?

DESTANDAARD: Gemiddeld leningsbedrag bij het Vlaams WoningfondsHet gemiddelde leningsbedrag bij het Vlaams Woningfonds is 222.706 euro op een looptijd van 25 jaar.

GVA: Dieven stelen rugzak uit autoAan het Raghenoplein werd een diefstal uit een auto gepleegd.

KNACK: Zij-instromer Liesbeth Kennes: ‘Kan ik een les niet perfect voorbereiden, dan is dat maar zo’Liesbeth Kennes geeft sinds 1 september Nederlands en Engels in het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, in Mechelen. Elke vakantie vraagt Knack haar naar haar ervaringen als kersverse zij-instromer.

NİEUWSBLAD_BE: Korneel komt thuis en staat oog in oog met dieven: “Dat geeft je een raar gevoel”Thuiskomen en oog in oog staan met inbrekers. Korneel Speleers uit Beveren-Leie overkwam het zaterdagnacht. Hij joeg ze op de vlucht.

