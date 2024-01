Het Amerikaanse Congres keurt maatregel goed om financiering van federale overheid te verzekeren

Het Amerikaanse Congres heeft donderdag op de valreep een maatregel goedgekeurd waarmee de financiering van de federale overheid op korte termijn wordt verzekerd. De stemming was noodzakelijk om een gedeeltelijke sluiting van de overheid, een zogeheten ‘shutdown’, te voorkomen.De wet werd donderdag eerst door de Senaat goedgekeurd, en niet veel later ook door het Huis van Afgevaardigden, de twee kamers die samen het Congres vormen.

Nu is het aan president Joe Biden om de tekst te bekrachtigen vóór vrijdagavond middernacht, wanneer de financiering voor een deel van de federale overheid afloopt. Als de wet niet tijdig wordt aangenomen, dreigt een aantal federale agentschappen zonder geld vallen. Zonder wettekst zouden miljoenen federale ambtenaren technisch werkloos worden, onder wie de luchtverkeersleiders. Volgens CNN stemden 314 leden van het huis voor de tekst en 108 tegen. Eerder op de dag stemden 77 senatoren voor en 18 tege





