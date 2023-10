Herselt heeft masterplan klaar voor begraafplaatsen: “Het worden groene oases van reflectie en herinnering”

Het lokaal bestuur van Herselt en studiebureau Omgeving hebben een masterplan klaar voor de begraafplaatsen van Blauberg, Bergom en Herselt. Het plan kwam tot stand na participatiemomenten met …De vijfkoppige rockcoverband Steam is op zaterdag 28 oktober te gast bij café Oud Ramsel in Ramsel (Herselt). Met haar huidige bezetting is de groep een vaste waarde geworden op talloze podia. Het …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Dinsdag schreven we al dat derdeprovincialer KFC Walem goed op weg is om dit weekend de eerste periodetitel te veroveren. Maar het is niet de enige club in de provincie Antwerpen. Ook KFC Bevel, ….

Cambio-autodelen is maandag officieel gelanceerd in Herselt. Bij het ophaalpunt naast de kerk staan voortaan twee elektrische deelwagens ter beschikking van particuliere gebruikers, organisaties en …Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Ramsel won de thuiswedstrijd tegen Booischot met 1-0. headtopics.com

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg “Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Het ene ‘Westel’ is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. “We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen. Lire la suite ⮕

Het krioelt (weer) van het leven in de Schelde: wat zwemt er allemaal?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel. Lire la suite ⮕

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: ‘Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen’Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. ‘Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.’ Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: “Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram. Lire la suite ⮕