Herinrichting kruispunt Loes van start: nu verkeerslichten en straks mogelijk ook trajectcontrole

De gemeente maakt de plek waar Loes de Laat verongelukte veiliger, onder meer door het kruispunt uit te rusten met verkeerslichten.Loesje kwam op 24 februari 2021 op weg naar school en bij het oversteken van de Horstebaan, onder de wielen van een aanhangwagen terecht. Het meisje was quasi op slag dood. Haar vader André de Laat toonde zich vlak na de feiten bijzonder grootmoedig door ondanks zijn immens verdriet begripvol te zijn voor de chauffeur die het ongeluk veroorzaakte.

Er komt verder meer ruimte voor fietsers en voetgangers die wachten op groen licht aan het kruispunt. Hierdoor zullen zij het doorgaand fietsverkeer minder hinderen. Naast deze aanpassingswerken onderzoekt het lokaal bestuur of het instellen van een permanente trajectcontrole met camera’s op de Horstebaan opportuun is.

De aannemer heeft de doorgang tussen Amerlolaan en Horstebaan afgesloten voor autoverkeer tijdens de volledige duur van de werken. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de Amerlolaan naar de Horstebaan rijden.Jupiler Pro League headtopics.com

De meeste Schotenaren kennen Kris Van de Mieroop (54) als de minzame uitbater van het gezellige koffiebarretje Gelmelen. Maar hij is ook een gepassioneerd kunstschilder en intussen al tien jaar in …Met wat vertraging liepen ook de jongens van het zesde leerjaar alsnog hun scholencross 2023.

Schepencollege zet eindspurt in met stevig investeringsprogramma: “58 miljoen om Schoten verder te vernieuwen” Pol Hicguet (73) was al trots op zijn drie zonen, maar dat is hij nu nog een beetje meer. Bart (46), Wim (44) en Jan (40) zijn er samen in geslaagd om een meer dan degelijk artisanaal bier te … headtopics.com

IN BEELD. Karen (37) en Elena (36) leerden elkaar kennen in Mechelen en openen nu Mexicaanse horecazaak op het Zuid: “De vonk sloeg over in De Vleeshalle”Wommelgem en Ranst besnuffelen elkaar: samenwerken ja, fusie nee, althans voorlopig

Lire la suite:

gva »

Op markt van Boom had je ‘Nooit zere voeten’: na meer dan 70 jaar afscheid van iconisch schoenenkraamOp de markt van Boom, niet ver van het gemeentehuis, gaapt vanaf volgende week een opvallend leeg plekje. Donderdag namen Vally Van Tricht en Kim Bosmans, beiden 48, met hun iconisch schoenenkraam ‘Nooit zere voeten’, afscheid van Boom en zijn marktbezoekers. Meer dan zeventig jaar en drie generaties lang tekende het kraam present. Lire la suite ⮕

Genk bijt tanden stuk op stug Ferencvaros, met drie op kop na moeilijke Europese avond zonder doelpuntenKRC Genk slaagde er niet in om tegen Ferencvaros de verhoopte Europese thuiszege binnen te halen. Racing bleef in een kansarme wedstrijd steken op 0-0, waardoor het volgende maand punten zal moeten pakken in Boedapest en/of Firenze om Europees te overwinteren. Lire la suite ⮕

Kevin De Bruyne komt trofeeën van Manchester City showen in Gent op 1 novemberWie Kevin De Bruyne (32) en de trofeeën van Manchester City eens in levenden lijve wil bewonderen, moet volgende woensdag in Gent zijn. De Rode Duivel komt op 1 november samen met de trofeeën van de Premier League, FA Cup en Champions League van vorig seizoen naar zijn thuishaven. Lire la suite ⮕

Vlaams Parlement keurt nieuwe basis voor organisatie lokale en provinciale verkiezingen 2024 goedHet Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat de juridische basis legt voor de organisatie van de volgende lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2024. Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt niet alleen de procedures vast, maar stuurt ook een aantal zaken bij. Lire la suite ⮕

“Ook als muzikant ga je best diep”: Pieter Peirsman leidt Scheldejeugd Temse eerst nog naar zege om straks weeHij mag dan intussen 40 jaar geworden zijn, Pieter Peirsman blijft van goudwaarde voor Scheldejeugd Temse. Afgelopen weekend leidde de ancien zijn ploeg met liefst 27 punten naar een 63-49-zege tegen Gent-Oost Eagles B. Vanaf volgende week gaat de muzikant echter opnieuw toeren met zijn groep Hooverphonic. Lire la suite ⮕

Lydia Peeters toont tram- en busgebruiker de middenvingerWat hebben de gebruikers van het openbaar vervoer in Vlaanderen aan het gênante geruzie tussen de ceo van De Lijn en de voogdijminister? Hopelijk maakt de volgende Vlaamse regering het minder bont. Lire la suite ⮕