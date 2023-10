Na de doortocht van storm Babet, waarbij in het Verenigd Koninkrijk zeker vijf doden vielen en grote schade werd aangericht, lijkt de rust voorlopig nog niet meteen terug te keren op de weerkaarten. De Britse weerdienst verwacht donderdag zware regenval, wateroverlast en windsnelheden tot 150 kilometer per uur. De kern van de storm Ciarán schuift vervolgens vanuit het zuiden van Engeland via het Kanaal onze richting op.

‘Het gaat om een erg diepe depressie met een heel lage luchtdruk, vermoedelijk zal de storm in Frankrijk vooral lelijk huishouden in Bretagne en Normandië’, zegt weerman Frank Deboosere. ‘In de kern zelf is het zo goed als windstil, maar naarmate de isobaren dichter bij elkaar liggen, krijg je hogere windsnelheden.’

In ons land zal Ciarán donderdag en vrijdag gepaard gaan met felle rukwinden, voornamelijk aan de kust. ‘In het westen worden windsnelheden van 70 tot 90 kilometer per uur verwacht, al is het nog een beetje vroeg en kunnen de verwachtingen de komende dagen nog bijgesteld worden.’ Ook zaterdag en zondag zal er behoorlijk wat wind zijn. ‘Het goede nieuws is dat de windturbines die dagen volop zullen draaien. headtopics.com

Deboosere verwacht eind deze week niet veel zonneschijn, maar een terugblik op oktober leert dat deze maand wat betreft zonneschijnduur een heel normale maand is. Ook qua neerslag worden er geen records verwacht. Wat wel opvallend is, is dat oktober een erg warme maand zal zijn. ‘We gaan zeker in de top tien komen van warmste oktobermaanden ooit, maar dat vinden we ondertussen al niet zo vreemd meer’, merkt de weerman op. ‘Bovendien is dat goed nieuws voor onze verwarmingsfactuur.

Herfststorm Ciarán op komst: “Veel regen en felle rukwinden”Een blik naar buiten leert dat de herfst duidelijk in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. “Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend”, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕

Herfststorm Ciarán op komst: “Veel regen en felle rukwinden”Een blik naar buiten leert dat de herfst duidelijk in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. “Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en in het weekend wellicht nog meer van hetzelfde”, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕

‘Ik leg mezelf veel druk op om een perfecte moeder te zijn’Parisa Nobakht (38) groeide op in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar ze een passie ontwikkelde voor lekker eten. Nu probeert ze de tijdsintensieve Perzische keuken te vertalen naar het drukke leven in België. ‘Koken gaat niet om je uitsloven, maar om genieten. Lire la suite ⮕

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕