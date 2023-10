Herentalse Bierfeesten vieren zilver met… bier

Dat kon je dan uitzonderlijk ook bestellen in de bekende sixpacks om thuis te savoureren. Verder hadden de aanwezigen de onmogelijke keuze uit meer dan honderd verschillende soorten (al dan niet) schuimend gerstenat. De opbrengst gaat vooral naar kampmateriaal voor de aangesloten KSA-leden.MZE verhuist deel keuken en takeaway naar overkant straat

Het Herentalse restaurant MZE heeft aan de overkant in de Kerkstraat een nieuwe afdeling geopend. In MZE At Home kan je je meeneembestellingen afhalen, maar in het pand is ook de …OVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van zaterdagavond in het Antwerpse voetbal

Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen …Het gaat goed met Flandria, ook in de wedstrijd tegen VC Herentals werd een zege behaald. De winst van zaterdag betekent de vijfde winst op rij voor Flandria. headtopics.com

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In de drie opleidingscentra van VDAB in Herentals waren donderdag opvallend jonge werkkrachten aan de slag. Tijdens de jaarlijkse doedag leerden laatstejaars de kneepjes van het technische vak.

Steeds meer open ruimte op Kempense Heuvelrug: kappingen aan Lavendelweg en straks ook aan Toeristentoren Vijf eigenaars van de bossen op de Kempense Heuvelrug beseffen dat hun terreinen meer kunnen zijn dan een saaie verzameling naaldbossen. Samen met Bosgroep Kempen Noord en Regionaal Landschap … headtopics.com

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via WuustwezelRoger Kerremans, het technisch genie achter Zillion: “Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt...

MZE verhuist deel keuken en takeaway naar overkant straatHet Herentalse restaurant MZE heeft aan de overkant in de Kerkstraat een nieuwe afdeling geopend. In MZE At Home kan je je meeneembestellingen afhalen, maar in het pand is ook de voorbereidingskeuken ondergebracht. Lire la suite ⮕

Bekkentrekkende witte dolfijn jaagt meisje de stuipen op het lijf: “Teken van agressie”Een Chinees meisje schrikt zich rot wanneer ze gefascineerd naar de zwemmende beloega’s kijkt tijdens een bezoek aan een aquarium. Ze staat plots oog in oog met een van de witte dolfijnen, die haar even lijkt aan te staren, maar dan zijn kaken wijd openspert. Lire la suite ⮕

Bier zit met een mannelijkheidsdilemmaAls de biermarkt krimpt, wat doe je als brouwer dan? Meer vrouwen proberen aanspreken? Of juist de ultieme mannelijkheid van het pintje als troef uitspelen? AB Inbev kiest voor dat laatste en gaat in de VS in zee met een organisatie van extreme vechtsporten. Lire la suite ⮕

Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van droneBruine labrador Molly raakte vorige week vermist. De 11-jarige hond was blind en haar baasjes vreesden voor haar leven. Ze zochten voor drie dagen lang, maar konden haar niet vinden. Ten einde raad besloten ze een dronepiloot in te schakelen en als bij wonder kon die haar vrijwel meteen lokaliseren. “Ik was dolgelukkig toen we haar vonden. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕