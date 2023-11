Herentals Boekt! brengt twintig auteurs samen

“Alle auteurs die langskomen hebben een link met Herentals: ze zijn er geboren en/of getogen, het zijn inwijkelingen of in hun schrijfsels komen Herentals, Noorderwijk en Morkhoven voor”, zeggen organisatoren Chee, Hilde Hoefnagels en Elle Van Loy. “Het aanbod is heel gevarieerd, van harde realiteit tot fictie over wetenschappelijk, geschiedkundig en maatschappelijk relevante literatuur tot heerlijke romans om bij weg te dromen.

Zo stellen Liesbet Slegers, Nona Van Looy, Iris Fiorine en Dirk Heylen hun kinderboeken voor, is er literatuur te vinden van Lief Vleugels, Cel Vermeulen en Pia Pauwels, kan je je inleven in persoonlijke verhalen van Lea Witvrouwen, Thijs Delrue en Mathias T’Syen, of tref je er maatschappelijk relevante werken van Kris Peeters en Stijn Bruers.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De technische diensten van de stad Herentals stelden in april voor het eerst de intelligente rattenvallen van het Geelse bedrijf Strygoo op. In vijf maanden tijd verdelgden de elf bakken samen 229 …Het stadsbestuur van Herentals wil de gebouwen van de vroegere muziekacademie in de Hikstraat verkopen.

Met Jubilate Deo brengt het vocaal ensemble Markant uit Herentals een unieke muzikale voorstelling in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het hedendaagse klassieke werk omvat tekst in zeven …Het Herentalse restaurant MZE heeft aan de overkant in de Kerkstraat een nieuwe afdeling geopend.

:

GVA: Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft: “Maar dat kúnnen geen doelwitten zijn”Dat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Israël claimt dat Hamas hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft, oud-rechter Internationaal Strafhof: “Dit is eDat een ziekenhuis bombarderen – in Gaza of waar ook ter wereld – in strijd is met het oorlogsrecht, lijkt logisch. Israël claimt dat Hamas opzettelijk zijn hoofdkwartier onder ziekenhuizen heeft.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Een week lang reed iedereen richting ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’, zonder dat iemand het merkteEen week lang stonden er twee verkeersborden aan de rotonde Cowboy Henk op de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk met een gruwelijke schrijffout: ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’. Niemand die de schrijffout opmerkte, tot het een hit werd op sociale media en er smakelijk de draak mee werd gestoken. De borden zijn ondertussen verwijderd.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kostenDit zijn de grootste Halloweenfans van het land. Ze zijn zo gepassioneerd dat zelfs de bedragen die ze voor dit griezelfeest uitgeven u waarschijnlijk doen opschrikken. “Ik heb speciaal een huis gekocht om tot horrorhuis om te toveren.”

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Belgische schrijfster schuilt in ziekenhuis dat Israël viseert: “Het hele gebouw davert”De Belgische dichter en schrijfster Fatena Al-Ghorra vluchtte met zeker 10.000 andere ontheemden naar het Al-Quds-ziekenhuis in Gaza, dat op elk moment door Israël gebombardeerd kan worden. “Het hele gebouw davert.”

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Chef van brasserie Fortuin wordt ‘Snackmaster’: “Ik dacht dat een Zwanworstje namaken wel zou meevallen”Na een lange pauze keert het VTM-programma Snackmasters terug in een nieuw jasje én met enkele nieuwe chefs. Eén van hen is Stijn Rotthier, van brasserie Fortuin in Kontich. “Ik heb een perfect team dat de zaak perfect twee dagen zonder mij kon runnen”, blikt hij terug.

La source: gva | Lire la suite »