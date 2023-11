Hemel kleurde even opvallend roze boven Antwerpen: wat was er aan de hand?

Een mandje brood? Da’s dan 3 euro, alsjeblieft: waarom je er in steeds meer restaurants moet voor betalenPick-up truck ramt bestelwagen en komt 300 meter verder tot stilstand: één gewonde Zijn familie en koninklijke status was hij al kwijt, maar daar blijft het niet bij voor prins Harry: “Hij raakt steeds meer geïsoleerd” Gen Z’ers getuigen: “Mijn vrienden willen om 17 uur thuis zijn voor een cava’tje.

:

GVA: Hemel kleurt opvallend roze boven Antwerpen: wat is er aan de hand?De hemel boven Antwerpen kleurt zaterdagavond helemaal roze en dat levert prachtige foto’s op. Maar waar komt die speciale gloed vandaan? Het antwoord vinden we aan de andere kant van de Schelde.

GVA: Verhalen van Antwerpen - aflevering 1Vanaf de 13e eeuw kwam er via Antwerpen al wit poeder de stad in. In deze aflevering onthullen we het intrigerende en onverwachte verhaal achter zout, suiker en het beroemde ‘Antwerps Handje’.

GVA: Sint-Lenaarts B boekt overtuigende zege op Antwerpen NoordIn de wedstrijd zaterdag tussen Sint-Lenaarts B en Antwerpen Noord, kwam Sint-Lenaarts B al in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft bleef het team goed presteren. De 1-0-voorsprong bij de rust werd uiteindelijk afgesloten met een 3-1 winst.

GVA: Turk Sport in spannend duel voorbij VC Deurne AntwerpenTurk Sport stond bij de rust 0-3 voor in de thuiswedstrijd tegen VC Deurne Antwerpen. In de tweede helft probeerde VC Deurne Antwerpen terug te vechten maar het kwam te kort. Turk Sport won het duel met 2-3.

VRTNWS: Snelheidsbeperking aan beruchte flitspaal aan Craeybeckxtunnel Antwerpen vroeger zichtbaarEr kwam veel kritiek op de late signalisatie aan de Craeybeckxtunnel.

