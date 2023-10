Hele wereld wacht af: wanneer begint het grondoffensief?

27-10-23

Het grote grondoffensief in Gaza laat nog altijd op zich wachten. In Israël wordt er gespeculeerd over onenigheid binnen de politieke top of de legertop of tussenbeide. Of getuigt de terughoudendheid net van gezond verstand?