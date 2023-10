Heist pakt de volle buit op bezoek bij OH Leuven B: “Deze drie punten doen heel veel deugd”

“Het was zeker een terechte zege”, vond assistent Glenn Liekens. “Vooral in de eerste helft hebben we goed gespeeld. Toen hadden we 0-3 kunnen voorstaan. Na de rust kregen we het na een kwartier moeilijker. Een paar jongens zaten door hun beste krachten heen. Bij 0-2 hadden we een strafschop moeten krijgen, maar die kwam er niet en kort daarna werd het 1-2. Maar we hielden stand en pakten zo drie mooie punten.

Jasper Goossens was tevreden met het resultaat. “Na twee nederlagen op rij smaakt deze zege erg zoet. Zeker na het zure verlies tegen Lokeren-Temse.” Goossens had een ruim aandeel in de openingstreffer. Ik trapte een hoekschop en die werd door Augustynen binnengekopt. We zijn daarna op ons elan doorgegaan en op slag van rust maakte Nys er in de herneming 0-2 van. In de tweede helft kregen we het moeilijker. Toen kwam Leuven meer opzetten maar grote kansen hebben ze toch niet gekregen.

Bij Heist ontbrak Kobe Vande Cauter (hamstrings). Die is een aantal weken niet inzetbaar. Yousri Sabhaoui pakte zijn derde gele kaart, hij mist vrijdagavond de match tegen Antwerp B. headtopics.com

Mustafa Barghouti: ‘Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza’Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. ‘Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.’ Lire la suite ⮕

