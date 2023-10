Heilig Hartziekenhuis Lier internationale erkend als regionaal traumacentrum

De Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) erkent het Heilig Hartziekenhuis van Lier als regionaal traumacentrum. Dat gebeurde na een grondige audit dit voorjaar. Het …Voor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor. Heel wat klassiekers komen terug, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het spektakel dat …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Burgemeester Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) ontvingen in het stadhuis de jubilarissen die dit jaar 60 en 65 jaar getrouwd zijn.

Bij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg …Op de Antwerpsesteenweg in Lier is door werkzaamheden een gaslek ontstaan. Buurtbewoners werd gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Rond 18.45u kon netbeheerder Fluvius het gat in de …Irène Wuyts uit Lier wordt op 30 oktober 104 jaar. Ze vierde haar verjaardag woensdag al met haar familie. headtopics.com

Een 32-jarige vrouw uit Lier moest zich woensdag voor de rechtbank in Mechelen verantwoorden voor drugsbezit en het vergemakkelijken van drugsgebruik. Haar 3-jarige zoontje dronk namelijk van een …Op heel wat horecaterrassen in Lier vind je sinds vorige winter We❤Lier-fleecedekens. Die kan je vanaf nu ook zelf kopen.Om de UiTPAS te promoten en het inruilen van gespaarde punten aan te moedigen, organiseerde de stad Lier een tombola.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Lier promoot zich met fleecedekentjesOp heel wat horecaterrassen in Lier vind je sinds vorige winter We?Lier-fleecedekens. Die kan je vanaf nu ook zelf kopen. Lire la suite ⮕

Bewoners geëvacueerd door gaslek op Antwerpsesteenweg in LierOp de Antwerpsesteenweg in Lier is door werkzaamheden een gaslek ontstaan. Buurtbewoners wordt gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Lire la suite ⮕

Lier huldigt huwelijksjubilarissenBurgemeester Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) ontvingen in het stadhuis de jubilarissen die dit jaar 60 en 65 jaar getrouwd zijn. Lire la suite ⮕

Theater Tol brengt spannend spektakel op Grote Markt tijdens Kerst in LierVoor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor. Heel wat klassiekers komen terug, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het spektakel dat Theater Tol op de Grote Markt zal brengen. Lire la suite ⮕

Duitse windmolenreus Siemens Energy wil staatsgarantiesSiemens Energy praat met de Duitse overheid over mogelijke staatsgaranties. De Spaanse tak van het bedrijf beperkt het aantal nieuwe orders. Lire la suite ⮕

“Vier vermiste zeelui vermoedelijk dood” na botsing vrachtschepen voor Duitse kustMen gaat ervan uit dat de vier zeelui die dinsdag na een botsing van twee vrachtschepen in de Bocht van Duitsland vermist raakten, dood zijn. Dat meldt een woordvoerder van de maritieme hulpdiensten woensdag. Lire la suite ⮕