Heel weekend brocante in kasteelzalen

Van 10 tot 17u kan je er in het mooi decor van de verschillende kasteelkamers komen snuisteren bij tal van aanbieders van brocante. Opgezette eenden, mooie grafiek, blikken dozen, luchters, oude glazen van Westmalle Trappist: iedereen vindt er wel iets onweerstaanbaars.OVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal

Westmalle kwam in de eerste helft op een 2-0 achterstand tegen Pulderbos, maar in de tweede helft kwam Westmalle goed terug. Uiteindelijk werden de punten gedeeld en eindigde het duel op 2-2.

Volgens raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) doen er geruchten de ronde dat achter de schermen een fusie tussen Malle, Zoersel en Zandhoven wordt voorbereid. Hij wou weten of het … Er wordt onderzocht of de snelheid op de Lierselei in Oostmalle tijdelijk begrensd moet worden tot maximum 50 kilometer per uur, in afwachting van een eenrichtingsfietspad langs beide zijden. Dat … headtopics.com

De Trappistenbrouwerij van Westmalle ontvangt op 30 oktober de juryleden van de Brussels Beer Challenge. Iets wat erg exclusief is want de paters van Westmalle laten nauwelijks bezoek toe.Het 11.11.11. comité van Malle droomde al langer van een mural, een artistieke muurschildering, in het straatbeeld van Malle.

