HBO-baas gebruikte valse Twitter-accounts om critici van antwoord te dienen

‘Alan is altijd zo voorspelbaar veilig en bang in zijn oordeel', zo luidde een tweet verstuurd door een zekere Kelly Shepherd, een Texaanse moeder en plantkundige. De Alan in kwestie is Alan Sepinwall, een tv-criticus van het Amerikaanse magazineKlein, maar niet onbelangrijk detail: Kelly Shepherd bestaat helemaal niet. Het account werd aangemaakt door een werknemer van HBO, Sully Temori, op aansturen van zijn bazin, Kathleen McCaffrey.

Bloys zocht binnen het bedrijf ‘een mol’ om zijn eigen ergernissen te uiten en zo de kritische journalisten te intimideren of toch minstens van antwoord te dienen. Dat blijkt uit een dossier van datzelfde, dat tekstberichten kon inkijken tijdens de rechtszaak die Temori heeft aangespannen tegen HBO wegens vermeend pestgedrag en discriminatie.