Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen mi

Nadat dader nog steeds spoorloos blijft: politie en parket verspreiden robotfoto van de man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschoot

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕

Antwerpse schepen Annick Deridder vindt zeldzame mammoetkies: “Een echt wow-gevoel”De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick Deridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken op haar eerste mammoetkies. Een zeldzame vondst, want mammoetresten komen niet vaak voor aan de Belgische kust. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕

OVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van zaterdagavond in het Antwerpse voetbalNaast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse ploegen die zaterdag in actie kwamen. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Israel speelt hoog spel in Gaza: “Dit zal zich als een boemerang tegen hen keren”De Israëlische bommenregen heeft het volledige telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook platgelegd. Communicatie is totaal onmogelijk geworden, waardoor ook het levensnoodzakelijke werk van de humanitaire organisaties compleet stil dreigt te vallen. “De toestand is erger dan rampzalig. Dit is pure waanzin. Lire la suite ⮕