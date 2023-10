Hausse du chômage indemnisé en septembre

En septembre, le taux de chômage complet indemnisé a connu une augmentation de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’ONEM. Cette hausse marque un changement de tendance, car, à l’exception des périodes de crise sanitaire, le chômage avait diminué au cours des neuf dernières années.demandeurs d’emploi qui ont perçu une allocation. C’est 5.

Le nombre de chômeurs complets a augmenté sur base annuelle dans toutes les Régions : de 2,8% en Wallonie, de 1,9% à Bruxelles-Capitale et de 1,1% en Flandre. Le chômage complet de courte durée (moins d’un an) a augmenté de 11,3% en un an tandis que celui de durée moyenne (entre un et deux ans) a grimpé de 16,8%. Celui de très longue durée (deux ans et plus) a lui diminué de 7,6%.Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)

Le prix du gasoil de chauffage en hausse dès ce vendredi
Les prix maxima du gasoil de chauffage seront en hausse vendredi, annonce le SPF Économie.

Hausse du nombre de signalements à la police pour mauvais traitements envers les animaux
Les zones de police locale ont enregistré l'an dernier plus de 2.600 faits de négligence ou de maltraitance envers les animaux. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à 2018, selon les chiffres que le député fédéral Vooruit Kris Verduyckt a demandés à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Sans changement, la dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d'euros en 2024
La dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d'euros en 2024, en raison notamment de la hausse des taux...

En plein recadrage stratégique axé sur la maîtrise des coûts et la rentabilité, Volkswagen double son bénéfice
Le constructeur allemand Volkswagen a doublé son bénéfice au troisième trimestre sur un an, tiré par la hausse de ses...

Les Belges ont dépensé 7,9 milliards d'euros via l'e-commerce au 1er semestre 2023
Les Belges ont dépensé 7,9 milliards d'euros en ligne au cours du premier semestre 2023, ce qui représente une hausse de 9,4% par rapport à l'année dernière, a indiqué jeudi BeCommerce, la fédération belge de l'e-commerce. Les achats réalisés auprès de boutiques en ligne belges s'élèvent quant à eux à 83 millions d'euros.