Hausse 'alarmante' des actes antisémites dans les universités et écoles américaines

Lundi, l'exécutif américain organise, selon un haut responsable, une réunion avec des représentants d'organisations juives, à laquelle participeront le ministre de l'Éducation Miguel Cardona ainsi que Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, très investi dans ce dialogue.

L'université de Cornell (État de New-York, nord-est), où les débats autour du conflit sont particulièrement tendus, a indiqué dimanche que la police enquêtait sur des menaces antisémites publiées sur internet contre un centre communautaire juif sur le campus.

Gaza: Washington appelle Israël à faire la « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniensSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Le Hamas fait état de « violents combats » avec l’armée israélienne au nord de GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Washington roept Israël op onderscheid te maken tussen Hamas en burgers in GazaNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Hamas-leider: “China heeft inspiratie gehaald uit aanval op Israël om Taiwan binnen te vallen”Totaal onverwacht, zo was de aanval van Hamas op Israël, begin oktober. Een groot offensief vanop de grond maar ook met drones en paragliders. En met aanhoudende bombardementen. Zo wil China ook Taiwan aanvallen, zegt Khaled Meshaal, een van de Hamas-leiders in het buitenland. Op wat zijn beweringen gestoeld zijn, is voorlopig onduidelijk. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Israël accuse le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otagesLe ministre israélien de la Défense a accusé dimanche le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otages qu’il détient après que le mouvement islamiste s’est dit prêt à les libérer en échange de tous les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Shani Louk, la festivalière allemande enlevée par le Hamas, est décédéeLa jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu’elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l’agence de presse allemande DPA. Lire la suite ⮕