Hanne Desmet se rattrape avec une victoire dans le deuxième 1.500m à Montréal

Le deuxième 1.500m du week-end offrait un rattrapage à Hanne et Stijn Desmet après une journée de samedi frustrante: Hanne avait commis deux erreurs lors de la finale A, écopant d'une carte jaune, et Stijn était parti à la faute dans le dernier virage.

Hanne Desmet a saisi l'occasion en remportant la course devant la Sud-Coréenne Gilli Kim et l'Américaine Kristen Santos-Griswold. Stijn Desmet a lui échoué à la quatrième place de sa demi-finale, devant disputer la finale B, où il a pris la troisième place derrière les Néerlandais Itzhak de Laat et Teun Boer.

