Hamoir débute une série cruciale en D2

En D2, Hamoir entame un triptyque crucial en commençant par la réception de Jette, la lanterne rouge : «Dans notre situation, nous sommes obligés d'enchaîner» P1 | Aladin Adrovic se plaît dans son nouveau rôle de grand frère à Hannut: «Le relais entre les jeunes et les plus vieux»

SUDINFO_BE: Jette se rend à Hamoir pour se rassurer: «Enfin faire preuve de lucidité dans les deux rectangles»Jette se rend à Hamoir ce week-end avec la ferme intention de remporter ce duel de mal classés. Malheur au vaincu qui s’enliserait encore un peu plus.

SUDINFO_BE: L’ancienne boulangerie Lecerf à Hamoir à nouveau fermée: Lemineur arrête!Mauvaise nouvelle pour les Hamoiriens qui se retrouvent à nouveau sans boulangerie. Les repreneurs de l’ancienne boulangerie Lecerf jettent l’éponge: «faute de fréquentation», disent-ils. Ils avaient ouvert le 22 avril dernier.

RTLINFO: Vingt morts dans le bombardement d'une école dans le nord de GazaVingt personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une attaque 'visant' une école dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé tôt samedi le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien.

RTL SPORT: 35 morts dans les attaques d'une école et d'une ambulance dans la bande de Gaza: la pause humanitaire toujoursVingt personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une attaque 'visant' une école dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé tôt samedi le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien. Quinze personnes ont aussi été tuées dans une frappe qui a touché une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza.

SUDINFO_BE: Panier Testachats-Sudinfo : voici les produits qui ont le plus augmenté en octobre dans les supermarchésChaque mois, Testachats compare les prix de 3.000 produits vendus dans 7 grandes surfaces du pays. Des produits de marques distributeurs mais aussi de marques nationales et internationales, dont les prix ne baissent pas encore, ou trop lentement, dénonce l’association.

SUDINFO_BE: Elise Mertens invaincue dans son groupe aux WTA Finals: «Beaucoup de confiance pour la suite»Le tournoi se déroule parfaitement pour la Belge et sa partenaire Storm Hunter.

