– Hamilton sur sa disqualification à Austin : 'Chaque fois que la F1 fait un pas en avant en termes de spectacle, des décisions nous font reculer'

Dimanche dernier, dans la foulée du grand prix d’Austin, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés après que leurs voitures ont échoué aux inspections d’après-course. Le plancher en composite situé sous leurs monoplaces était trop usé. Cet élément doit respecter une certaine épaisseur (10 millimètres) et la FIA tolère une perte d’un millimètre avec le frottement sur la piste.

Ils ont seulement inspecté quatre voitures et la moitié n’a pas satisfait au contrôle. Beaucoup m’ont dit qu’un grand nombre de voitures n’auraient pas passé le contrôle. On dit que notre voiture était trop basse. Mais Austin est la piste la plus bosselée du calendrier et certaines voitures sont davantage en mesure d’encaisser ces irrégularités de l’asphalte. Mais bon c’est comme ça.

Lire la suite:

RTBFsport »

La journée de la pomme, au château de Wégimont, ce dimanche 29Ce dimanche, au château de Wégimont, la pomme régionale sera à la fête. Avec une multitude d’activités très fruitées… Lire la suite ⮕

Un sous-marin russe est passé dimanche au large de la Côte belgeSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

– national/provincial – échos : N1/D3A/P1 | Un suspendu à l’Olympic de Charleroi et un au Sporting B, desToute l’actu des vestiaires, c’est par ici comme en chaque milieu de semaine... Lire la suite ⮕

L’AWSR met en garde les automobilistes comme les piétons pour les prochains jours : « Chaque année, le nombreL’Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde contre le changement d’heure de samedi. Le risque d’accident augmente pour les piétons s’ils ne portent pas une tenue adaptée. Lire la suite ⮕

Un sous-marin russe équipé de missiles de croisière est passé dimanche au large de la Côte belgeL’un des sous-marins les plus modernes de la marine russe, le B-265 Krasnodar, accompagné du remorqueur de haute mer Sergey Balk, est passé dimanche après-midi – en surface – au large de la Côte belge en remontant vers le nord, a-t-on appris de source militaire. Lire la suite ⮕

Un sous-marin russe équipé de missiles de croisière est passé dimanche au large de la Côte belge... sous bonne escorteL'un des sous-marins les plus modernes de la marine russe, le B-265 Krasnodar, accompagné du remorqueur de haute mer Sergey... Lire la suite ⮕