Hamas publiceert lijst met alle dodelijke slachtoffers

vermeldt niet alleen de namen, maar ook het geslacht en het nummer van de identiteitskaart van de Palestijnen die gedood zijn. Volgens het document kwamen al zeker 7.028 mensen om het leven bij Israëlische aanvallen.

De informatie van het ministerie en de authenticiteit van alle namen op de lijst konden in eerste instantie niet onafhankelijk worden geverifieerd.Eerder had onder andere de Amerikaanse regering vraagtekens gezet bij de slachtoffercijfers. “We kunnen niets wat van Hamas komt op zijn waarde schatten, zelfs niet wat van het zogenaamde ministerie van Volksgezondheid komt”, zei de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad, John Kirby, donderdag in het Witte Huis.

Eerder had ook president Joe Biden gezegd dat hij geen vertrouwen had in de cijfers van dat ministerie. De Amerikaanse regering ontkent echter niet dat er veel slachtoffers zijn gevallen. “Ik weet zeker dat er onschuldigen zijn gedood en dat is de prijs voor het voeren van een oorlog”, zei Biden. headtopics.com

